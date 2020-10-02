Москва, , 00:03 — REGNUM Обязательный переход на удаленною работу в Москве с 5 октября 2020 года вызвал шквал комментариев со стороны пользователей интернета. Граждане поделились своим мнением 1 октября в сервисе Яндекс.Деньги.

По большей своей части комментаторы выражали возмущение складывающимся обстоятельством. Многие граждане писали схожие по своему содержанию негативные последствия воздействия пандемии коронавируса в Москве.

«Всех на удаленку или равносильно сокращению. Школы до января походу не будут работать. Сады тоже закроет. Введёт необоснованные штрафы. Живите как хотите, но под моим заботливым надзором. Малому бизнесу, кто ещё на плаву, придёт хана. На улицу будет выпускать по расписанию на 1 час», — написал пользователь Алексей П.

Часть людей обнаружила противоречия в последовательности действий властей города. Пользователи не смогли найти логическое объяснение вводимым ограничениям и одновременному разрешению на посещения заграничных курортов.

«Сплошное противоречие Отменили каникулы по кридитам, и тут же закрывают торговые точки на три месяца + штраф Детей на каникулы, а в Турцию пожалуйста, а и по приезде не забудьте 2000 руб на чел потратить, сдавая на ковид На удаление работать Старше 65, беременных сидеть дома, а ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ. пенсионерам вообще лучше сразу на кладбище», — написал пользователь под псевдонимом «М».

Многие указывают на то, что жители Москвы и так сделали достаточно много, чтобы избежать угрозы распространения нового заболевания. К примеру, те граждане, кто имел возможность передвигаться на личном транспорте уже давно это сделали, но кто такой возможности не имеет стоит в огромных очередях на остановках общественного транспорта.

«Как можно судить о соблюдении своего указа о переводе части сотрудников по пассажиропотоку в общественном транспорте? Уже взаимосвязь событий перепутана у него в голове? Часть людей вообще не пользуются общественными транспортом, особенно из-за ковида. Посмотрели бы на пробки на дорогах в этом году… Бред», — написал Роман.

Ну и нашлись те, кто упрекнул власти Москвы в якобы пустых обещаниях. Граждане увидели в введении новых ограничениях показатель того, что ситуация выходит из-под контроля.

«С каждым днем веселее. Такие умные были, говорили все под контролем, второй волны не будет, таких ограничений больше не будет, но всё к этому идет. Еще каникулы придумали, месяц учились всего. И все ринулись в Турцию с детьми, на начало октября, рекордная продажа туров. Это лучший вариант? В аэропортах самолетах, отелях среди разношерстных людей», — написал пользователь под псевдонимом NHSaleh.

Напомним, с 5 по 28 октября 2020 года для жителей Москвы вводится обязательное условие удалённой работы для 30% работников от штата и для всех сотрудников старше 65 лет. Исключение составили те лица, чьё личное присутствие крайне важно для функционирования предприятия.