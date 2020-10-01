Париж, , 22:03 — REGNUM По данным на вечер среды, 30 сентября, во Франции умерли 32 019 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 63 человека. Об этом свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было зафиксировано 13 970 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 577 тыс. 1265 человек находятся в реанимации, что на 27 человек больше, чем днем ранее.

Напомним, 1 октября общенациональная платформа Covireivac, управляемая французским Национальным институтом здравоохранения и медицинских исследований, объявила о поиске 25 тысяч волонтеров для участия в клинических испытаниях вакцины против коронавируса.

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