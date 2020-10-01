Москва, , 21:44 — REGNUM Победителем национального конкурса «Российское дерево года — 2020» стал древний платан, растущий во дворе старинной Джума-мечети в исторической части Дербента. За него отдано 39 082 голоса, сообщается на сайте голосования 1 октября. Теперь его изображение будет представлять Россию на международных соревнованиях и состязаниях.

Напомним, возраст дагестанского платана — 283 года, его высота — 35 м, диаметр ствола — 1,76 м.

«Старейшина чувашских дубов» — 24-метровый черешчатый дуб расположился на втором месте: он набрал 25 720 голосов. Дуб растёт в Ильинском участковом лесничестве Моргаушского района Чувашии. Это самый крупный дуб в республике: его возраст — 369 лет, диаметр ствола 182 см, обхват — 570 см, высота — 24 метра.

Третье место — у партизанского дуба, растущего в Брянской области, за который отдано 11 260 голосов. Брянский партизанский дуб получил свое название благодаря тому, что в годы Великой Отечественной войны на нем партизаны бригады «Смерть немецким оккупантам» устраивали наблюдательный пункт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конкурсе главного дерева страны 2020 года участвовали 12 уникальных деревьев России из Мордовии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Дагестана, Чувашии, Липецкой, Брянской, Тамбовской областей.

В 2019 году победителем конкурса «Российское дерево года» стал тополь из Калмыкии.

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