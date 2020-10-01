Москва, , 21:41 — REGNUM Правительство проработает вопрос о проведении в России Года Байкала. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания о ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году.

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«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Иркутской области и правительством Республики Бурятия проработать вопрос о проведении в Российской Федерации Года Байкала», — приводит текст поручения пресс-служба Кремля.

Сообщается, что доклад правительство должно будет представить до 1 декабря 2020 года. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Напомним, 8 сентября в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области Владимир Путин положительно оценил инициативу о проведении в стране Года Байкала.

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