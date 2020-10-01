Москва, 1 октября 2020, 21:37 — REGNUM Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». На заседании обсудили основные мероприятия по подготовке и проведению финала федерального конкурса учительских команд, а также участие в конкурсе студентов вузов. По результатам обсуждения оргкомитет принял решение перенести финал конкурса с октября текущего года на I квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург.
Вопрос о возможности проведения финала с учетом эпидемиологической ситуации и необходимых мер профилактики распространения COVID-19 поручено проработать Министерству просвещения РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга.
Первый всероссийский профессиональный конкурс учительских команд — проект АНО «Россия — страна возможностей». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения России. Конкурс поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, а также посодействует продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.
Всего на участие в конкурсе «Учитель будущего» поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1 269 учителей — им предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам.
Для финалистов конкурса «Учитель будущего» подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства под руководством известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Кроме того, финалисты, а также полуфиналисты войдут в состав сообщества «учителей будущего», члены которого смогут поучаствовать в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей».
Кроме того, на заседании был поддержан запуск отдельного студенческого трека. Принять в нем участие смогут студенты, обучающиеся на третьем курсе и выше. Планируется, что студенческий трек будет включать в себя четыре этапа: онлайн-регистрацию на портале конкурса, дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал конкурса. В ходе дистанционного этапа будет оцениваться не только функциональная грамотность студентов на основе таких международных методик, как TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS и ICCS, но и знания истории и культуры России, русского языка, географии, права и других важнейших дисциплин.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и дает учителям возможности для повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Конкурс включает дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.
Интерес к первому сезону конкурса оказался очень высок — на первом этапе на конкурс было подано более 39 тысяч заявок, по условиям их могли подать все школьные учителя страны вне зависимости от возраста, стажа и предметной специализации. Право на участие получала команда из 3 педагогов одной школы.
Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».
По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса «Учитель будущего» стали слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды», которая запущена 28 сентября 2020 года.
Финалисты будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа будет проходить после проведения финала в Мастерской управления «Сенеж». Ведущие лекторы и практики педагогики расскажут о международных исследованиях в образовании, современных практиках преподавания. Часть курса будет касаться психологической составляющей образовательного процесса, а часть — развитию управленческих навыков учителей.