Москва, , 21:37 — REGNUM Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела заседание организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». На заседании обсудили основные мероприятия по подготовке и проведению финала федерального конкурса учительских команд, а также участие в конкурсе студентов вузов. По результатам обсуждения оргкомитет принял решение перенести финал конкурса с октября текущего года на I квартал 2021 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Местом проведения финала был выбран Санкт-Петербург.

Вопрос о возможности проведения финала с учетом эпидемиологической ситуации и необходимых мер профилактики распространения COVID-19 поручено проработать Министерству просвещения РФ совместно с Правительством Санкт-Петербурга.

Первый всероссийский профессиональный конкурс учительских команд — проект АНО «Россия — страна возможностей». Он проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения России. Конкурс поможет выделить лучшие современные педагогические практики и новаторские подходы в образовании, а также посодействует продвижению талантливых педагогов, которые умеют работать сообща и стремятся к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков.

«Учитель будущего» — это уникальный педагогический проект, в котором проявляется весь масштаб и многогранность профессии. Это новая платформа, где учителя могут обмениваться опытом и повышать свое профессиональное мастерство, — отметила Татьяна Голикова, — Давая нашим педагогам возможность совершенствовать навыки командной работы, развивать компетенции, необходимые для создания интересных уроков на стыке разных дисциплин, мы формируем сплоченное сообщество наставников, способных найти лучшие решения, внедрить передовые практики и инновационные модели преподавания для современных российских школ».

Всего на участие в конкурсе «Учитель будущего» поступило более 39 тысяч заявок из всех регионов страны. По итогам дистанционного этапа были определены 423 команды, в состав которых вошли 1 269 учителей — им предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам.

«Что делает каждую школу успешной? Ответ на этот вопрос вполне очевиден: учительская команда. Есть она, и весь механизм школьной жизни начинает работать: возникают и образовательная среда, и творческая атмосфера для развития детей, и вовлеченные в активности школы родители. Профессиональная команда педагогов — разных, ярких, готовых к поиску и самосовершенствованию, — это нескучные уроки, наполненная событиями и общением внеклассная работа. Конкурс «Учитель будущего» — как раз про это. И что очень важно: конкурс «Учитель будущего» демонстрирует сложность и многогранность профессии для родительского сообщества», —отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В феврале-марте мы провели шесть полуфиналов конкурса в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Томске, Екатеринбурге, Грозном и Ростове-на-Дону. Еще два полуфинала в связи с эпидемиологической обстановкой были перенесены. Мы провели их в сентябре в Уфе и Москве. Теперь у нас определены все финалисты конкурса, всего 306 человек, или 102 команды из 44 регионов страны. Им предстоит встретиться в финальных испытаниях в следующем году», — рассказал генеральный директор АНО «Россия —страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Для финалистов конкурса «Учитель будущего» подготовлена программа совершенствования профессионального мастерства под руководством известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России. Кроме того, финалисты, а также полуфиналисты войдут в состав сообщества «учителей будущего», члены которого смогут поучаствовать в образовательных событиях на базе Мастерской управления «Сенеж» — образовательного центра АНО «Россия — страна возможностей».

Кроме того, на заседании был поддержан запуск отдельного студенческого трека. Принять в нем участие смогут студенты, обучающиеся на третьем курсе и выше. Планируется, что студенческий трек будет включать в себя четыре этапа: онлайн-регистрацию на портале конкурса, дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал конкурса. В ходе дистанционного этапа будет оцениваться не только функциональная грамотность студентов на основе таких международных методик, как TIMSS, PISA, ICILS, PIRLS и ICCS, но и знания истории и культуры России, русского языка, географии, права и других важнейших дисциплин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» стартовал 19 ноября 2019 года. Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» и дает учителям возможности для повышения квалификации, профессионального и карьерного роста. Конкурс включает дистанционное тестирование, окружные полуфиналы и финал.

Интерес к первому сезону конкурса оказался очень высок — на первом этапе на конкурс было подано более 39 тысяч заявок, по условиям их могли подать все школьные учителя страны вне зависимости от возраста, стажа и предметной специализации. Право на участие получала команда из 3 педагогов одной школы.

Для всех конкурсантов, успешно преодолевших дистанционный этап, уже открыт доступ к электронной библиотеке и вебинарам, полуфиналисты получают подарки от партнеров конкурса: издательства «Русское слово» и образовательной платформы «Яндекс.Учебник».

По итогам конкурса будет сформировано сообщество учителей будущего из числа полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники окружных полуфиналов конкурса «Учитель будущего» стали слушателями образовательной онлайн-программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» по теме «Проектирование адаптивной образовательной среды», которая запущена 28 сентября 2020 года.

Финалисты будут приглашены на очную программу постсопровождения, по итогам которой получат удостоверение о повышении квалификации. Очная программа будет проходить после проведения финала в Мастерской управления «Сенеж». Ведущие лекторы и практики педагогики расскажут о международных исследованиях в образовании, современных практиках преподавания. Часть курса будет касаться психологической составляющей образовательного процесса, а часть — развитию управленческих навыков учителей.