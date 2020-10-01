Рим, , 21:35 — REGNUM Власти Италии работают над тем, чтобы избежать нового общенационального карантина и повторной остановки экономики, заявил в четверг, 1 октября, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Ситуация в Италии лучше, чем в целом ряде стран ЕС, но это «абсолютно не означает», что можно расслабиться, «уровень внимательности» должен постоянно оставаться высоким, все решения будут приниматься, исходя из текущей ситуации, отметил министр.

По данным на 1 октября, в Италии умерли 35 918 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 24 (днем ранее — на 19). Выздоровели 228 844 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1140 (днем ранее — на 1198). Число подтвержденных носителей выросло на 2548 (днем ранее — на 1851). В последний раз столь высокий показатель фиксировался в апреле 2020 года, в период общенационального карантина.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 317 409. В настоящее время заражены 52 647 человек — на 1384 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.