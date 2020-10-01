Москва, , 21:33 — REGNUM Президент России Вадимир Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшегося 8 сентября совещания о ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области, произошедшего в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству выделить из федерального бюджета 100 млн рублей на обеспечение доступными кредитами пострадавших от наводнения субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также правительству поручено выделить средства на софинансирование в 2021—2023 годах мероприятий программы по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, гидротехнических сооружений и административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения.

Кроме этого, правительству совместно с МЧС и органами государственной власти Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев поручено и проанализировать ситуацию, сложившуюся на территории этих регионов в результате паводка, произошедшего в августе 2020 года.

Должны быть организованы работы по оценке ущерба, прежде всего в части жилья и имущества граждан и объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, а также приняты необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим гражданам и скорейшему восстановлению объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктур, административных зданий, повреждённых или утраченных в результате паводка.

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