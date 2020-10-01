Неаполь, Италия, , 21:29 — REGNUM 55-летний житель Неаполя должен будет вернуть Пенсионному фонду страны незаконно полученные им 7000 евро, сообщают местные СМИ в четверг, 1 октября.

В течение нескольких месяцев, введя государство в заблуждение, он получал так называемое «пособие гражданина» (предназначенное для граждан, чей доход составляет менее 780 евро в месяц, включая 280 евро на оплату жилья — государство компенсирует «разницу» между доходом и этой суммой) и теперь должен вернуть полученное.

Отмечается, что гражданин уже неоднократно привлекался к административной ответственности за оказание самовольных «парковочных услуг» на улицах города, однако ни одного предписания не исполнил.