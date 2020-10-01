Турин, Италия, , 21:26 — REGNUM Ношение масок на пришкольной территории в итальянском регионе Пьемонт (Турин) станет обязательным, заявил в четверг, 1 октября, губернатор Альберто Чирио.

Дети в медицинских масках

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Власти рассчитывают, что подобные меры помогут снизить число новых заражений коронавирусом.

Занятия в школах Италии в большинстве регионов возобновились 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагается, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

По данным на 1 октября, в Италии умерли 35 918 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 24 (днем ранее — на 19). Выздоровели 228 844 человека, за сутки этот показатель увеличился на 1140 (днем ранее — на 1198). Число подтвержденных носителей выросло на 2548 (днем ранее — на 1851). В последний раз столь высокий показатель фиксировался в апреле 2020 года, в период общенационального карантина.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 317 409. В настоящее время заражены 52 647 человек — на 1384 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже два месяца, за это время увеличилось более чем в четыре раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.