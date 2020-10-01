Москва, , 21:19 — REGNUM Сроки возвращения московских школьников к учёбе с осенних каникул будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом, заявил 1 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

"Это будет зависеть от развития эпидемической ситуации», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1», отвечая на вопрос о том, вернутся ли дети в школы с 19 октября.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Сергей Собянин сообщил о решении продлить осенних каникул в столичных школах до двух недель с целью противодействия распространению коронавируса. Таким образом, московские школьники будут отдыхать с 5 по 18 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковным школам рекомендовано уйти на каникулы с 5 по 11 октября