Саранск, , 21:03 — REGNUM В Мордовии в настоящее время не планируют полностью переводить школьников на дистанционное обучение. Об этом заявила зампред правительства республики Галина Лотванова.

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"На дистанционное обучение учащиеся будут переводиться только тогда, когда в этом будет необходимость, и будет заключение главного санитарного врача», — подчеркнула она и добавила, что на 1 октября переводить детей на дистанционное обучение нет оснований.

Лотванова отметила что в случае необходимости можно будет переводить на дистант точечно — класс, параллель. Однако перевода на «удаленку» школ целиком планируется избежать, будут приниматься все необходимые меры, чтобы не допустить этого момента, а дети оставались здоровы.

По словам заместителя главного санитарного врача республики Натальи Фадеевой, на данный момент в методических рекомендациях Роспотребнадзора точные цифры, при которых должно вводиться дистанционное обучение, пока не приводятся.

«Мы будем оценивать уровень заболеваемости в классе, в школе и конкретно по ситуации будет приниматься постановление главного санитарного врача Мордовии», — пояснила представитель надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в настоящее время развернуто 720 коек для лечения пациентов с коронавирусом, в период пика пандемии в республике было развернуто 1957 коек и еще оставался резерв — около 120 коек. По мнению главы минздрава республики Олега Маркина, при соблюдении всех необходимых мер безопасности ситуацию удастся сохранить на текущем уровне.

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