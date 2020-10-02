Москва, , 07:20 — REGNUM В туристическом сервисе Russpass появился новый раздел. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На платформе начал действовать личный кабинет партнера, которым могут воспользоваться туроператоры, музеи, парки, рестораны и экскурсионные бюро. Раздел будет действовать наряду с пользовательским личным кабинетом. В личном кабинете партнера предусмотрена возможность добавлять объекты и предложения, которые потом будут доступны туристам, использующих Russpass.

«Инструменты, доступные в личном кабинете, раскрывают для российского турбизнеса, культурных, спортивных и гастрономических площадок весь потенциал Russpass. Теперь они могут в максимально удобном формате размещать на платформе информацию о своих объектах, услугах и сервисах, продвигать свои продукты и привлекать новых клиентов», — сообщила Сергунина.

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