Вашингтон, , 20:57 — REGNUM Разработчики реалистичного дополнения Reality Mod к игре Battlefield 3 выпустили релизный трейлер. Ролик был опубликован 30 сентября на YouTube-канале проекта.

BF3: Reality Mod представляет собой модификацию, которая ориентирована на командную работу. Разработчики отмечают, что с добавлением этого дополнения важность тактики в игре возрастает, кроме того, с ним Battlefield 3 получает «капитальный ремонт» интерфейса.

Релиз Battlefield 3 состоялся 25 октября 2011 года на ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Игра представляет собой шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от первого лица, который является прямым сиквелом второй части Battlefield.

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