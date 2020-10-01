Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Пользователи сервиса GOG Galaxy получили возможность покупать эксклюзивы Epic Games Store прямо из лончера. Об этом 1 октября сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что функция пока работает в тестовом режиме. Ранее на соответствующей вкладке лончера присутствовал только каталог GOG, но сейчас пользователи видят там позиции Epic Game Store, например, такие как Mortal Shell, Maneater, MechWarrior 5 и The Outer Worlds.

Стоит отметить, что согласно политике возврата средств Epic Games Store геймеры могут вернуть игру в течение 14 дней. Однако GOG даёт возможность сделать это в течение 30 дней.

GOG Galaxy — это платформа, позволяющая собирать в одном лончере игры из разных магазинов. Интеграция Epic Games Store в GOG Galaxy 2.0 состоялась в июле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store официально интегрирован в клиент GOG Galaxy 2.0