Редвуд-Сити, США, , 20:06 — REGNUM Студия Respawn Entertainment назвала дату начала тестирования кроссплатформенной игры в Apex Legends. Об этом она сообщила 1 октября на сайте Electronic Arts.

Соответствующий режим заработает 6 октября 2020 года. Стоит отметить, что по умолчанию игра всё равно будет разделять владельцев консолей и ПК, однако геймеры смогут сами выбрать, с кем играть.

Разработчики также сообщили, что в день старта тестирования начнётся внутриигровое мероприятия Aftermarket Collection Event, которое продлится до 20 октября 2020. Кроме того, в Apex Legends появится новый режим Flashpoint с ограничением по времени.

В августе 2020 года в Apex Legends стартовал шестой сезон. Релиз игры в жанре «королевской битвы» (в конце матча должен остаться только один игрок или команда) состоялся 4 февраля 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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