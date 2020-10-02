Стокгольм, , 07:59 — REGNUM Во исполнение решения правительства Швеции 1 октября на всей территории страны прекратил свое действие общенациональный запрет на посещение домов престарелых, ранее установленный в связи с высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции. Однако некоторые муниципалитеты по-прежнему не разрешают встречаться родственникам с пожилыми людьми. Главный юрисконсульт Агентства общественного здравоохранения Битте Бростад уже заявила, что данная практика местных властей является незаконной. Об этом 1 октября сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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"Я считаю это прискорбным», — констатировала Бростад.

Несколько муниципалитетов по всей Швеции решили продлить запрет на посещение домов престарелых, несмотря на то, что общенациональный запрет больше не действует.

Юрисконсульт Бростад считает, что данные действия ограничивают права человека, соблюдение которых гарантировано Основными законами Швеции (конституцией).

«Власти муниципалитетов не должны запрещать людям принимать посетителей или покидать свои дома, пожилые люди имеют такие же права, как и все остальные граждане», — объяснила Бростад.

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