Москва, , 20:05 — REGNUM Решение мэра Москвы Сергея Собянина продлить осенние школьные каникулы на две недели из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 вызвало большое количество негативных оценок пользователей сети. Своё мнение граждане выразили в комментариях 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Сначала они учились 5 недель, потом 1 неделя каникул. Потом каникулы сократили до 3-х дней — это всё перед карантином еще в одной из московских школ. А теперь — две недели. У меня супруга из-за этого вынуждена увольняться с работы, т.к. отпуск не дают, а с детьми сидеть некому», — пишет пользователь Alexander G.

Часть комментаторов оказалась причастна к работе в школах. Педагоги поделились ситуацией в учебных заведениях в связи с решениями властей о введении ограничений.

«Работаю в школе. В классах наполняемость не меньше 90%. по отсутствующим: всегда 2−4 человека по каким-то причинам не посещают. Программа летит, уровень успеваемости снижается. ЗАЧЕМ??? Зарплата урезается в разы, нас отправляют в «отпуск за свой счет» и «отгулы в долг». У самой трое детей и ипотека», — пишет Елена В.

Некоторые граждане пишут, что продолжение школьных каникул ведёт к пробелам с их работой. Из-за того, что некому остаться с ребёнком, родители жалуются, что могут потерять рабочее место.

«А Подмосковье, получается, закроют ровно через неделю, как было весной. Сначала в Москве принимали меры, потом следом в Подмосковье. Господи, когда ж это закончится уже. Мало того, что мелкие дети на больничном из-за простуд. Сидим дома уже месяц. Сейчас если ещё и школу закроют, то о работе можно только мечтать», — пишет пользователь под псевдонимом ana 6146.

Другие же граждане отметили, что у них увеличились затраты на репетиторов. Пользователи боятся, что в связи с нарушением учебного процесса их детям будет сложнее поступить в учебные заведения.

«Месяц отучились! Как будут ЕГЭ сдавать в следующем году? Вместо упрощения усложняют задачи, никаких поблажек нет, бюджетных мест мало, должны были при этом бюджетные места увеличить, вроде Путин говорил об этом. Заставляют родителей нанимать репетиторов, это не маленькие деньги, не у всех они есть. По 30 тыс, в месяц выделять!», — пишет пользователь NHSaleh.

Напомним, 29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении школьных каникул на две недели в связи с негативной ситуацией на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.