Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Платформа Twitch представила бета-версию инструмента Soundtrack by Twitch, который даст стримерам доступ к библиотеке бесплатной музыки. Об этом компания 30 сентября сообщила в своём блоге.

В компании сообщили, что работа над Soundtrack by Twitch велась на протяжении последнего года. Инструмент представляет собой коллекцию музыки, права на которую принадлежат платформе. Это отдельное ПО, которое позволяет транслировать музыку синхронно с видеопотоком.

Отмечается, что сейчас Soundtrack by Twitch можно использовать только с OBS Studio версии 26.0 (или более поздней), однако позже появится совместимость с Twitch Studio и Streamlabs OBS.

Сегодня Twitch является одной из самых популярных платформ для проведения онлайн-трансляций. Сервис принадлежит компании Amazon, его запуск состоялся в 2011 году.

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