Ижевск, , 19:43 — REGNUM В Удмуртии прививку от коронавируса сделали десять работников сферы здравоохранения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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1 октября первый компонент вакцины ввели пятерым врачам, работающим в «красных зонах». Также выразил желание вакцинироваться замглавы минздрава республики Никита Свирин. Он регулярно посещает ковидные стационары и контактирует с зараженными.

Перед вакцинацией необходимо сдать тест на SARS-CoV-2 и на антитела, в день прививки проводится медицинский осмотр. Процедура введения первого компонента занимает около 30 минут. Вакцину размораживают в течение семи минут и вводят в левое предплечье пациента.

После вакцинации пациент ежедневно сообщает о своем состоянии на портале Госуслуги.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе первой партии в Удмуртию поступило 42 дозы вакцины от коронавируса. Прививку будут делать в первую очередь медикам. которые выразят желание вакцинироваться. Всего до конца года в республику планируется поставить 1299 доз вакцины.