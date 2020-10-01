Кэри, США, , 19:40 — REGNUM Игроки Fortnite получили возможность разблокировать скин (образ) Росомахи из вселенной «Люди Икс». Об этом 1 октября разработчики сообщили на Twitter-странице проекта.

Для того, чтобы сыграть за этого героя, геймерам нужно пройти особое испытание. Перед ними будет поставлена задача выследить мутанта и победить его. Epic Games выпустила кинематографический трейлер, в котором показано, как Росомаха прорывается через группу игроков.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1311652720437272576

Напомним, сейчас в Fortnite проходит четвёртый сезон. В сентября 2020 года Epic Games добавила в свою многопользовательскую игру поддержку технологии трассировки лучей.

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