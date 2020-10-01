Белвью, США, , 19:33 — REGNUM Администрация Steam рассказала о том, как будет проходить будущий фестиваль Digital Tabletop Fest, посвящённый настольным играм. Информация была опубликована 1 октября на сайте магазина.

Стоит отметить, что путь, которым решили пойти организаторы онлайн-мероприятия, будет несколько отличаться от того, что можно было наблюдать в последнее время. Фестиваль примет более «образовательную» направленность: зрителям будут показывать не демонстрации проектов, а трансляции, в рамках которых разработчики будут играть в свои игры.

Steam Digital Tabletop Fest пройдёт с 21 по 26 октября 2020 года. Любители настольных игры смогут смогут увидеть такие проекты, как Tharsis, Mars Horizon, Plague Inc, Otherside и другие.

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