Подгорица, , 19:22 — REGNUM По последним данным Института общественного здравоохранения Черногории на вечер 1 октября было зарегистрировано 215 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа скончался пациент из Подгорицы с положительным результатом на коронавирус. Еще 205 пациентов выздоровели.

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Количество активных случаев в стране составляет 3420, что составляет 543 случая на 100 тысяч жителей.

Больше всего новых случаев выявили в столице Подгорице.

С начала года общее количество зарегистрированных случаев заражения новым коронавирусом составляет 10 987.