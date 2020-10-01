Вашингтон, , 19:03 — REGNUM В сеть выложили новое видео, в котором показаны семь минут игрового процесса Ghostrunner. Ролик был опубликован 1 октября на портале DSOGaming.

В нём демонстрируется обновлённая демоверсия игры. Геймеры могут видеть, какие трюки может выполнять главный герой и какими способностями он обладает. Кроме того, в ролике также раскрыта часть сюжета.

Ранее студии One More Level, 3D Realms и Slipgate Ironworks сообщили, что релиз Ghostrunner состоится 27 октября 2020 года. Игра, выполненная в стилистике киберпанка, представляет собой слэшер (герою нужно уничтожать множество противников при помощи холодного оружия) от первого лица.

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