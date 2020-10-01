Москва, , 18:56 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру четверга, 1 октября, достили 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, затруднения в движении наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, включая Садовое и Третье транспортное кольца, а также на многих участках МКАД.

Улучшение дорожной ситуации прогнозируется к 22:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.

В департаменте транспорта Москвы назвали основные причины сегодняшних пробок в столице.

Как сообщается в Telegram-канале департамента, в районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово ограничено движение в связи с закрытием Арабтско-Покровской линии метрополитена.

Движение по Большому Путинковскому переулку и улице Малая Дмитровка перекрыто в связи с проведением 42-го Московского международного кинофестиваля.

В связи с проведением дорожных работ ограничено движение на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, по внутренней и внешней сторонам ТТК в районе Киевского путепровода и Нижегородской эстакады, на внутренней стороне ТТК в районе Рижской эстакады, на Северянинском путепроводе и Большом Каменном мосту.

Кроме этого, в центральной части города ведутся работы по благоустройству территории.