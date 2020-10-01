Москва, , 19:54 — REGNUM Заявление руководителя департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Василия Шпака на счёт того, что иностранные поставщики отказались работать с Российской Федерацией и не поставляют необходимые в авиационной промышленности деталей, обсудили пользователи сети. Граждане оставили комментарии 1 октября в сервисе Яндекс.Новости.

По мнению некоторых граждан, коллективный отказ иностранных компаний говорит о целенаправленном давлении на российскую промышленность с целью сдерживания страны в экономической и военной сфере.

«Очевидно, западные коллеги продолжают оказывать политическое давление на РФ. И теперь дело коснулось отказа иностранных поставщиков от поставок в РФ отдельных комплектующих для нового перспективного российского авиалайнера МС-21. Экономически подобный отказ абсолютно НЕ выгоден западных компаниям, т.к. РФ свои денежные обязательства по данным контрактам всегда исполняет целиком и полностью; поэтому данные события лишь подтверждают политическую «подоплеку» подобных действий со стороны поставщиков, особенно учитывая консолидированное недовольство Западом позиции РФ по Белоруссии и «Северному потоку-2», — пишет Дана Ш.

Для других пользователей данная новость не стала удивлением. Они давно наблюдают, что страны Запада ведут последовательную политику давления на Россию.

«Меня поведение запада давно уже не удивляет! Ни чести, ни достоинства! Наивно было полагать, что они поступят иначе и не подведут! Да, кому вообще нужна сильная Россия, кроме нас самих!», — пишет Анастасия Д.

Нашлись и те, кто отметил важность импортозамещения комплектующих в таких важных отраслях, как авиация. Кроме того, граждане отметили, что о необходимости таких мер говорилось уже давно, но по какой-то причине этого не было сделано и отсутствие поставок из-за рубежа является последствием упущенных возможностей.

«Ещё до 2014 видные деятели промышленных предприятий и науки ставили вопрос перед президентом и правительством по развитию полупроводниковой промышленности в РФ. Пытались докричаться и в 2014-м, но этого по-прежнему нет. Слышались даже разговоры о мировом разделении труда, в т.ч. и от Шойгу, чтобы не вкладываться в развитие полупроводниковой промышленности. Потеряли только время. РФ не может обойти этот путь развития, и надеяться на зарубежные поставки. В промышленность нужно вкладываться, как в образование детей. Сразу не выстрелит — это не быстрая победоносная война, но со временем будут результаты и их нужно добиваться, оплачивая в т.ч. достойно труд инженеров-создателей, а не только дефективных менеджеров, присосавшихся к госзаказам», — написал Дмитрий М.

Отдельные граждане раскритиковали ситуацию с экономикой в России. По мнению пользователей, в срыве поставок комплектующих виноваты и чиновники, которые в целях заработать больше денег предпочитают не строить своё, а завозить из-за границы.

«Конечно же и дураку понятно, что надо восстанавливать свою экономику, но имея свою не наваришь столько бабла, наше же будет дешёвым! По всей видимости, заключая контракты некоторые чиновники в первую очередь думают о себе, а уж потом о благополучии страны», — поделился мнением пользователь под псевдонимом spam.

Напомним, 1 октября руководитель департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли Василий Шпак объяснил срыв с поставками комплектующих для российских лайнеров отказом ряда иностранных компаний работать с Российской Федерацией.