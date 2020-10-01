История вопроса

Cyberpunk 2077 — это предстоящая видеоигра в жанре action-rpg от польской студии CD Projekt RED (авторы «Ведьмак 3: Дикая Охота» — одной из самых успешных игр в истории индустрии). Релиз проекта ожидается 16 апреля 2020 года. Игроки и критики считают, что Cyberpunk 2077 может стать самой успешной игрой современности и превзойти по популярности серию видеоигр о Геральте из Ривии.

Сюжетно игра продолжает настольную ролевую игру Cyberpunk 2020. Действие проекта развернётся в футуристичном городе Найт-Сити, а главным героем станет наёмник по имени Ви. Его внешность, характер и особые умения будут сгенерированы геймерами.