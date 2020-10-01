Вашингтон, 1 октября 2020, 18:52 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер будущей игры Cyberpunk 2077, в котором появился актёр Киану Ривз. Ролик был опубликован 1 октября на YouTube-канале портала IGN.
В небольшом видео длительностью около 30 секунд разработчики показали новые экшен-сцены из игры. Киану Ривз предложил зрителям «ловить момент» и «зажечь».
Напомним, релиз Cyberpunk 2077 состоится 19 ноября 2020 года. Киану Ривз исполнит в игре роль Джонни Сильверхенда.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава студии объяснил, почему создатели Cyberpunk 2077 работают сверхурочно