Тюмень, , 18:51 — REGNUM В Тюмени 1 октября 2020 года прошёл традиционный форум «На 55 с плюсом!» в гибридном формате — онлайн и оффлайн. События мероприятия транслировались в социальных сетях и на телеканале «Тюменское время», сообщает пресс-служба главы региона.

На телемарафоне, который длился три часа, были представлены проекты для людей старшего поколения — «Гиды TMN 55+», «Бабушкин workout» и другие, которые воплощаются уже сейчас. Рекламировались также проекты «Штаб-квартира «серебряного» добровольчества» и «Университет третьего возраста».

В режимах оффлайн и онлайн были проведены тематические встречи с экспертами в области здравоохранения, спорта, культуры.

Завершился форум концертом шоу-проекта «SuperSTAR 3.0», который объединил людей старшего поколения и представителей креативной индустрии.