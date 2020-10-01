Рим, , 18:40 — REGNUM В Италии за сутки зафиксировано 2548 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с конца апреля. Об этом сообщило 1 октября министерство здравоохранения страны.

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Как отмечается, общее число выявленных инфицированных в Италии достигло 317 409 человек.

Сообщается также, что за последние сутки в больницах страны скончались ещё 24 пациента с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 35 918.

За весь период с начала эпидемии в Италии излечились и были выписаны из больниц 228 844 человека.