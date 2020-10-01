Мурманск, , 18:32 — REGNUM Губернатор Мурманской области поздравил пожилых людей с праздником.

«Уважение к старшим — безусловный признак развитого человека и показатель цивилизованного общества. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, и это особенно справедливо для Кольского Заполярья — земли с героической историей, говорится в обращении губернатора. — Мы продолжаем брать с вас пример, учиться трудолюбию, упорству, гражданской ответственности».

Он отметил, что лучшей благодарностью людям старшего поколения послужит ощущение нужности.

«Как в дружной семье старики всегда окружены вниманием и заботой, так и в обществе у них обязательно должна быть возможность проявить себя, дышать полной грудью. Творчество, волонтёрство, общественная активность, живое общение нужны пожилым людям как воздух, и мы стараемся создавать все условия для этого», — отметил глава региона.

Напомним, сегодня отмечается Международный день пожилого человека. Празднику — 30 лет. В мурманской региональной благотворительной общественной организации «Радуга» в этот день организовали праздник с концертной программой, а также выставкой подделок, которые выполнены руками пожилых людей, инвалидов и детей из многодетных семей.