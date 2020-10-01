Тирана, , 20:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 1 октября сообщили, что за последние сутки в стране было выявлено ещё 157 случаев заражения коронавирусом. Ещё 230 пациентов излечились.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 13 806 случаев заражения коронавирусом. 8077 человек уже излечились от COVID-19. 388 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умер один пациент с COVID-19.

Ряд источников отмечает, что статистика по смертности от COVID-19 в Албании занижена. Косвенным доказательством этого является несоответствие — суточная смертность ниже пяти человек при числе активных случаев заражения свыше пяти тысяч, в то время как в Северной Македонии при в 2,5 раза меньшей численности активных случаев (и такой же численности населения) смертность составляет почти 10 человек ежедневно.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходит 5341 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся 203 пациента, 20 из них проходят интенсивную терапию, шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В стране наблюдается стремительное ухудшение ситуации: число ежедневно выявляемых случаев заражения стабильно выше 100, при этом количество выздоравливающих в разы меньше. Медицинская система страны движется к коллапсу. Ситуацию осложняет начало учебного года.

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