Вашингтон, , 18:29 — REGNUM С 1 октября многопользовательская игра Rogue Company стала полностью бесплатной. Об этом разработчики сообщили в новом трейлере, опубликованном на YouTube-канале проекта.

В новом видео студия First Watch Games представила нового персонажа — Далию (Dahlia). Героиня является бывшим военным офицером, она понравилась многим поклонникам Rogue Company, которые высказали своё мнение в соцсетях.

Rogue Company вышла в ранний доступ на платформах ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch 20 июля 2020 года. Игра преставляет собой многопользовательский шутер от третьего лица.

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