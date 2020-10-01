Курск, , 18:27 — REGNUM Глава Курского городского собрания Алла Чертова 1 октября поздравила курян с Международным днём пожилых людей, сообщает ИА REGNUM.В Курске насчитывает более 100 тысяч пожилых граждан, получающих льготы за счёт городского бюджета. В областном центре также действует проект «Университет пожилого человека», в рамках которого на базе курских вузов пенсионеры могут изучить иностранный язык, освоить компьютерную грамотность, основы здорового образа жизни, профилактики заболеваний и первой медицинской помощи.

«Я убеждена, что наше общество должно пересмотреть свое отношение к людям старшего поколения. Не допустить дискриминации в профессиональном плане. Ведь пожилые люди — это новое поколение зрелого возраста. С широким кругом интересов, современным пониманием жизни, желанием работать. Это огромный профессиональный ресурс. Я за то, чтобы этот ресурс в нашем обществе был реализован», — написала Чертова на своей странице в соцсети.