Курск, 1 октября 2020, 18:27 — REGNUM Глава Курского городского собрания Алла Чертова 1 октября поздравила курян с Международным днём пожилых людей, сообщает ИА REGNUM.В Курске насчитывает более 100 тысяч пожилых граждан, получающих льготы за счёт городского бюджета. В областном центре также действует проект «Университет пожилого человека», в рамках которого на базе курских вузов пенсионеры могут изучить иностранный язык, освоить компьютерную грамотность, основы здорового образа жизни, профилактики заболеваний и первой медицинской помощи.
«МИД России»
Глава Курского горсобрания рассказала о мерах поддержки пожилых людей
«Я убеждена, что наше общество должно пересмотреть свое отношение к людям старшего поколения. Не допустить дискриминации в профессиональном плане. Ведь пожилые люди — это новое поколение зрелого возраста. С широким кругом интересов, современным пониманием жизни, желанием работать. Это огромный профессиональный ресурс. Я за то, чтобы этот ресурс в нашем обществе был реализован», — написала Чертова на своей странице в соцсети.
енеральная Ассамблея в резолюции 14 декабря 1990 года провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей в развитие таких инициатив Организации Объединенных Наций, как принятие в 1982 году в Вене Всемирной ассамблеей по проблемам старения Международного плана действий по проблемам старения, который был одобрен в конце этого же года Генеральной Ассамблеей.
В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 г. N 2890/1-1 "О проблемах пожилых людей".
В России День пожилых людей отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 г. N 2890/1-1 "О проблемах пожилых людей".