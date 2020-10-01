Тула, , 18:17 — REGNUM Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилого человека, проходят в Туле на территории ремесленного двора «Добродей» 1 октября, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона. В этом году мероприятия проходят в интерактивном формате.

Открылись мероприятия зарядкой на открытом воздухе, которую провели преподаватели по физической культуре. Затем на площадке состоялись различные мастер-классы, в том числе по спорту и танцам. Желающие могли проконсультироваться с врачами и специалистами по питанию. Тренер из Санкт-Петербург представила психологическую реабилитационную методику для пожилых людей. Также состоялись лекции, посвященные культуре сна, питанию. Слушателям рассказали о противодействии мошенничеству, культуре родного края, также состоялись занятия по нейрографике и английскому. В целях безопасности мероприятия были разделены по секторам с ограниченным количеством участников, площадки работали на открытом воздухе, участники мероприятия были обеспечены средствами индивидуальной защиты. В целом подобные мероприятия состоялись в 25 муниципалитетах региона.

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В Тульской области меры социальной поддержки получают около 127 тыс. граждан пожилого возраста, в регионе также реализуется федеральный проект «Старшее поколение».