Тамбов, 1 октября 2020, 18:17 — REGNUM В Тамбове в преддверии Международного дня пожилых людей с 25 сентября по 14 октября проходит акция «Теплая осень», в рамках которой 1 октября открылась выставка «Покровский вернисаж». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в Тамбовской областной картинной галерее выставлены работы подопечных социальных учреждений.
Пенсионеры в учреждениях социальной защиты занимаются арт-терапией — рисуют, вышивают, вяжут, лепят, занимаются бисероплетением и оригами. Их работы стали экспонатами выставки, которая будет открыта до 14 октября.
В Тамбовской области почти 30% — люди старше трудоспособного возраста. Для них в первые дни октября организовали досуговые события и мероприятия, направленные на обследование и укрепление здоровья.
Продолжительность жизни в Тамбовской области составляет 73,6 года. На социальном обслуживании состоит более 14 тысяч тамбовчан пожилого возраста и инвалидов. Социальные услуги им оказывают 36 государственных и 12 негосударственных организаций.