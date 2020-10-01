Тамбов, , 18:17 — REGNUM В Тамбове в преддверии Международного дня пожилых людей с 25 сентября по 14 октября проходит акция «Теплая осень», в рамках которой 1 октября открылась выставка «Покровский вернисаж». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в Тамбовской областной картинной галерее выставлены работы подопечных социальных учреждений.

Пенсионеры в учреждениях социальной защиты занимаются арт-терапией — рисуют, вышивают, вяжут, лепят, занимаются бисероплетением и оригами. Их работы стали экспонатами выставки, которая будет открыта до 14 октября.

В Тамбовской области почти 30% — люди старше трудоспособного возраста. Для них в первые дни октября организовали досуговые события и мероприятия, направленные на обследование и укрепление здоровья.

Продолжительность жизни в Тамбовской области составляет 73,6 года. На социальном обслуживании состоит более 14 тысяч тамбовчан пожилого возраста и инвалидов. Социальные услуги им оказывают 36 государственных и 12 негосударственных организаций.

«В этом году наш регион вошел в число 18 пилотных территорий по реализации системы долговременного ухода. На эти цели в 2020 году запланировано 81,1 млн рублей, из них средств федерального бюджета — 79, 5 млн. рублей. Система долговременного ухода организована путем взаимодействия социальных и медицинских служб для оказания необходимой помощи людям, у которого есть устойчивые ограничения жизнедеятельности. В этом году было выявлено и внесено в реестр потенциальных получателей социальных услуг более 30 тысяч граждан, из них 885 признаны нуждающимися в социальном обслуживании. Законом области расширен стандарт предоставления «уходовых услуг» для особо нуждающихся граждан. «, — рассказала начальник управления социального обслуживания и семейной политики области Анна Орехова.