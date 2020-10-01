Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Энтузиаст с ником Mr_Murdoc смог запустить игру TES V: Skyrim на компьютерной клавиатуре. Об этом 1 октября сообщает портал PCGamesN.

По словам геймера, он запустил Skyrim на клавиатуре SteelSeries Apex 7 TKL при помощи специального приложения. Изображение при этом выводится на встроенный дисплей устройства.

Напомним, TES V: Skyrim — это ролевая игра от американской студии Bethesda Softworks. Проект также пользуется большой популярностью у сообщества разработчиков модификаций.

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