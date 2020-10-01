Оренбург, , 18:36 — REGNUM В Оренбургской области, несмотря на введение ограничительных мер из-за роста заболеваемости COVID-19, в преддверии Дня пожилых людей (с10 по 30 сентября) прошли акции «Тепло серебряных сердец», «День соленья! День варенья!», «День зарядки!», «Ветеран живет рядом», «Ветеран — мы рядом!», «Социальная услуга в подарок». В них приняли участие более 3 тысяч человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

В министерстве социального развития отметили, что именно людьми «серебряного возраста» наиболее востребованы новые формы досуга с акцентом на двигательную активность, укрепление здоровья, творческую деятельность, волонтёрство.

Напомним, в регионе, согласно губернаторскому указу, с 28 сентября гражданам старше 65 лет можно покидать свои дома только в случае необходимости. Мера направлена на сохранение здоровья пенсионеров в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Добавим, 1 октября мир в 30-й раз отмечает День пожилого человека. Праздник призван в очередной раз напомнить о той неразрывной связи, которая существует между молодым и старшим поколениями, о важности опыта, который перенимается от родителей, бабушек и дедушек.

В Оренбуржье на 1 января 2020 года числилось около 500 тысяч человек пенсионного возраста, среди них — 8,7 тыс. долгожителей (старше 90 лет).

Различными мерами социальной поддержки пользуются почти 350 тысяч пожилых оренбуржцев. Ежегодно на господдержку пенсионеров из областного бюджета выделяют свыше 2 млрд рублей.

Для улучшения качества жизни людей пожилого возраста действует региональный проект «Старшее поколение». «Его реализация продлится до 2024 года, но уже сейчас заметно изменилась направленность работы комплексных центров социального обслуживания населения с пожилыми людьми», — сообщает министерство социального развития.

Также в Оренбуржье в рамках нацпроекта «Демография» действует проект регионального уровня «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения». Он ставит своей целью увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к концу 2024 года. Объем финансирования регионального проекта на 2019−2024 годы составляет 490,30 млн рублей, в том числе на 2020 год — 20,64 млн рублей.