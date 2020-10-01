Владикавказ, , 18:12 — REGNUM Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров напомнил о необходимости уделять постоянное внимание людям, которым современные поколения обязаны миром над головой и своими успехами. В День пожилых людей он поздравил представителей старшего поколения и обратился к молодежи и среднему поколению.

«Нашим старшим мы обязаны всем — нынешним мирным настоящим, своими успехами и достижениями, и, конечно, самой жизнью», — написал он в своем праздничном обращении к ветеранам.

По словам Битарова, старшие в доме есть в каждой семье. Они, несмотря на возраст, энергичны и способны активно участвовать в жизни общества. Глава республики отметил, что общество должно дать каждому из них любовь и уважение, чтобы все они постоянно ощущали реальную поддержку государства, в котором живут.

«Надо обязательно помочь им сохранить эту энергичность и активность, стремление быть полезными, нужными, востребованными», — обратился Битаров к жителям республики.