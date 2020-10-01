Вашингтон, , 18:09 — REGNUM В операционной системе Windows появится специальная версия диспетчера задач для видеоигр. Об этом 1 октября сообщает портал PCGamesN.

Новая функция появится с выходом следующего обновления для Xbox Game Bar — у геймеров будет возможность открыть «облегчённую» версию диспетчера задач. При этом не нужно будет закрывать или сворачивать активную игру.

Напомним, Xbox Game Bar — это специальное приложение, доступное в магазине Microsoft Store. С его помощью можно управлять различными процессами и делать скриншоты, не закрывая игру.

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