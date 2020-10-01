Челябинск, , 18:08 — REGNUM Глава Татарии Рустам Минниханов 1 октября открыл в Челябинске памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. В церемонии также принял участие губернатор Южного Урала Алексей Текслер.

Минниханов поблагодарил руководство Челябинской области и всех тех, кто принимал участие в создании монумента. Он отметил. что татарам, которые живут на Южном Урале, важно сохранить свои традиции и национальную культуру. Глава также добавил, что Тукай внёс большой вклад в развитие татарских языка и литературы.

Текслер в свою очередь подчеркнул, что за недолгую, но при этом насыщенную литературную жизнь Тукай оставил после себя большое наследие. Также он отметил приятность того, что страничка его биографии связана с Челябинском.

«У нас дружный многонациональный южноуральский народ, и мы очень ценим эту дружбу», — отметил губернатор.

Монумент установлен в сквере на улице Воровского. Его автором стал скульптор и заслуженный художник России Александр Лохтачев. Габдулла Тукай в 1912 году посещал Челябинскую область.

Также Минниханов и Текслер 1 октября посетили ещё одно знаковое место, Они возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, татарскому поэту Мусе Джалилю.