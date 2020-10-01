Токио, , 18:06 — REGNUM Nintеndo представила нового бойца популярного файтинга (игра в которой упор сделан на рукопашный бой) Super Smash Bros. Ultimate. Презентация прошла 1 октября на YouTube-канале компании.

Новым гером игры, который был добавлен в неё в рамках пакета Fighters Pass Vol. 2, стал Стив из Minecraft. Руководитель проекта Масахиро Сакураи во время онлайн-трансляции представил персонажа. О его возможностях разработчики подробно расскажут 3 октября 2020 года.

Стоит отметить, что геймерам, не имеющим пропуск, придётся покупать нового героя отдельно. В рамках Fighters Pass Vol.2 создатели игры должны представить ещё четырёх персонажей.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo готова рассказать о новом бойце для Super Smash Bros. Ultimate