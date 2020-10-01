Вашингтон, , 18:04 — REGNUM Игра-симулятор управления летающим городом Airborne Kingdom выйдет 17 декабря 2020 года. Об этом 1 октября сообщает издание PCGamer.

Airborne Kingdom станет эксклюзивом магазина Epic Games Store. О релизе игры на консолях пока нет никакой информации.

В Airborne Kingdom геймеры будут строить летающим город и собирать ресурсы для его расширения. Сообщается, что в проекте реализована необычная механика «баланса» — если построить слишком много зданий в одном из районов, то город будет перевешивать на одну из сторон и лететь медленнее.

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