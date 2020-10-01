Москва, , 18:01 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй волны коронавируса нет.

Сергей Собянин Mos.ru

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В эфире телеканала «Россия 24» столичный мэр сказал, что «второй волны, как таковой нет».

«Потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, кто уже переболели. Так вот этого нет», — отметил мэр.

Тем не менее, он признал рост числа случаев заражения коронавирусом. По его прогнозу, число новых случаев в скором будущем может приблизиться к 3 тысячам.