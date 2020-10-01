Скопье, , 20:03 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 1 октября провел встречу с послом США в Скопье Кейт Мэри Бирнс и поблагодарил Соединенные Штаты за постоянную поддержку в усовершенствовании медицинской защиты и борьбе с пандемией COVID-19.

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Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит заявление Филипче:

США вложили серьезный вклад в укрепление системы здравоохранения. Особенно благодарим посла Кейт Мэри Бирнс за активную работу в период начала кризиса, когда мы получили значительную помощь, во-первых, защитное оборудование, материалы, а затем и медицинское оборудование для Инфекционной клиники, Института общественного здравоохранения, а также и специальное оборудование для клиники гинекологии и акушерства.

С начала пандемии США передали македонскому минздраву оборудование и материалы на сумму 1,5 миллиона долларов.

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