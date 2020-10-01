Скопье, 1 октября 2020, 20:03 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 1 октября провел встречу с послом США в Скопье Кейт Мэри Бирнс и поблагодарил Соединенные Штаты за постоянную поддержку в усовершенствовании медицинской защиты и борьбе с пандемией COVID-19.
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Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит заявление Филипче:
С начала пандемии США передали македонскому минздраву оборудование и материалы на сумму 1,5 миллиона долларов.
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