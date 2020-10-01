Подгорица, , 17:56 — REGNUM В первый день учебного года в Черногории, который задержался на месяц из-за коронавируса, в школу на уроки пошли более 52 000 учеников вернулись в школу. Это ученики с первого по шестой класс начальной школы и первого класса средней школы. Кроме того, 41 000 учащихся используют модель комбинированного обучения: дистанционное обучение и постоянные консультации и экзамены по всем предметам в школе, сообщило министерство образования.

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Там также отметили, что 1 октября в школы пошли 7630 первоклассников.

Занятия в школах организованы в соответствии с противоэпидемиологическими мерами.