Рязань, , 17:52 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил жителей региона старшего поколения с Днём пожилых людей, который отмечается 1 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня мы отмечаем день пожилого человека. Это прекрасный повод для того, чтобы выразить глубокое уважение людям старшего поколения, поблагодарить их за поддержку, стремление передать молодежи свой лучший опыт и знания. Во все времена человек, прошедший большой жизненный путь, ценился, как кладезь мудрости, которая является бесценным сокровищем для любого народа», — говорится в поздравлении губернатора.

Глава региона напомнил, что в регионе уделяется большое внимание людям старшего возраста, в том числе, благодаря национальным проектам. В регионе развивается система долговременного ухода, созданы возможность обучения для пожилых людей, другие направления поддержки.

«В безусловном приоритете — ветераны Великой Отечественной войны. Забота о них остается нашей неизменной задачей, которая всегда должна безукоризненно выполняться», — отметил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с 1990 года, он утвержден решением Генеральной ассамблеи ООН.