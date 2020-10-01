Рязань, 1 октября 2020, 17:52 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил жителей региона старшего поколения с Днём пожилых людей, который отмечается 1 октября, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона напомнил, что в регионе уделяется большое внимание людям старшего возраста, в том числе, благодаря национальным проектам. В регионе развивается система долговременного ухода, созданы возможность обучения для пожилых людей, другие направления поддержки.
Как сообщало ИА REGNUM, Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября с 1990 года, он утвержден решением Генеральной ассамблеи ООН.