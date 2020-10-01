Москва, , 17:54 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных пенсионеров с Международным днем пожилых людей. Свои пожелания глава города озвучил во время посещения колл-центра комплекса социального развития столицы.

«Я пожилыми вас не считаю, вы люди старшего поколения, очень активные, очень жизнерадостные, оптимистичные. Я желаю, чтобы вы всегда такими и оставались», — обратился к пожилым жителям столицы Собянин.

Также мэр Москвы выразил надежду, что городские программы помогут пенсионерам пережить трудные времена, которые, по мнению Собянина, на данный момент переживает не только столица, но и Россия в целом. Что касается распространения коронавируса среди пенсионеров, то около трети всех заболевших являются пожилыми людьми.

«Осталось несколько месяцев еще сложного периода. На выходе уже не одна, а целых две российских вакцины, которые будут производиться в массовом порядке. Это, конечно, поможет уже окончательно победить пандемию», — цитирует Собянина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве возобновила свою работу горячая линия для пожилых граждан.

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