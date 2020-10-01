Махачкала, , 17:51 — REGNUM Люди старшего возраста помогают молодежи, подают пример нравственности, определяют связь с историей, заявил в своем поздравлении с международным днем пожилых людей глава Дагестана Владимир Васильев. Текст поздравления опубликован на сайте руководителя региона.

«Дорогие наши старшие глубокоуважаемые ветераны! Примите поздравления с Международным днем пожилых людей и слова благодарности за ваши подвиги, многолетний труд на благо родного края.<…> Вы помогаете молодым добрым советом, подаете пример силы духа и нравственности, определяющие нашу связь с историей, наследием предков», — сказано в поздравлении.

В тексте отмечается, что Дагестан входит в число лидеров среди регионов России по продолжительности жизни. В республике в настоящее время проживают около 350 тыс. пожилых людей, 125 тыс. дагестанцев, вышедших на пенсию, продолжают трудовую деятельность.