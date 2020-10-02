2 октября 2020 | Время чтения 4 мин

Евгения Ким, , 13:59 — REGNUM «В период затишья опытные экскурсоводы занимались разработкой новых маршрутов и программ — читали литературу, изучали архивы и готовились. После снятия ограничений мы вышли на рынок с совершенно новыми предложениями», — нижегородский организатор экскурсий Анна Вингурт рассказала ИА REGNUM о плюсах и минусах пандемии для туристической отрасли региона.

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Летний туристический сезон был частично сорван ограничениями из-за пандемии коронавируса. Как вы оцениваете итоги последних месяцев?

Совершенно неожиданно, в этом году в Нижегородской области открылось множество новых маршрутов. Апрель-май и первую половину июня 2020 года не было возможности куда-то выехать из-за режима самоизоляции. Не было городских и выездных экскурсий. Было закрыто абсолютно все.

В период затишья опытные экскурсоводы занимались разработкой новых маршрутов и программ — читали литературу, изучали архивы и готовились. После снятия ограничений мы вышли на рынок с совершенно новыми предложениями.

Стрелка Волги и Оки. Нижний Новгород Сергей Орлов © ИА Красная Весна

Я являюсь организатором экскурсий по Нижегородской области и ближайшим регионам. Но сейчас ездить в Москву, Суздаль, Йошкар-Олу и в другие города, куда традиционно шли большие потоки туристов, как минимум, затруднительно. В этом году я решила отказаться от этих маршрутов и сосредоточиться на Нижегородской области.

У нас есть большое количество орнитологов, биологов, и других «узких» специалистов, кто выступает в качестве экскурсоводов и водит туристов по лесам и озерам. Появилось много туристических предложений с углубленным изучением природы.

Подобный поворот был для меня сюрпризом.

Вторую неожиданность преподнесли владельцы яхт. Мы знали о существовании яхт-клубов, но катание на яхтах раньше считалось элитным видом отдыха. В этом году владельцы неожиданно решили заработать и отдавать свои яхты в аренду. Мы катали людей на Горьковском море, по Оке и Волге, любовались закатами с воды. Оказалось, что подобный вид отдыха пользуется спросом.

Горьковское море Алексей Задонский

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ИА REGNUM: Как пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на вашу деятельность и доходы?

От некоторых привычных и популярных точек туристических маршрутов пришлось отказаться. Например, за вход в музей экскурсионная группа платит фиксированную сумму. Стоимость билета делится на 15−20 человек — получается немного. Сейчас существуют ограничения по количеству туристов в группе — до пяти, а с недавнего времени до десяти человек. Стоимость посещения музея возрастает. Это стало одной из причин почему я исключила музеи из программы.

Кроме этого, я решила отказаться от дальних поездок в Москву или Санкт-Петербург. Это, конечно, сказывается на доходах, но я решила, что в связи с непростой ситуацией лучше поберечь здоровье экскурсантов. Соседние города никуда не денутся, мы поедем туда в следующем году.

ИА REGNUM: Как вы оцениваете проект Ростуризма, который рекламирует Нижний Новгород в качестве одного из направлений для «отдыха выходного дня»?

Это удачная идея. Первый опыт был непростым. Людям предлагались экскурсионные программы длительностью от пяти ночей, но оказалось, что не все к этому готовы. Вместо ожидаемых трех миллионов человек предложением воспользовались менее 400 тысяч.

Нижний Новгород Илья Савченко © ИА Красная Весна

Ростуризм пересмотрел планы и решил до нового года позволить пользоваться кэшбеком по программе от одного-двух дней. Реклама отчасти способствовала увеличению потока внутренних туристов в наш город.

Основной вид отдыха в Нижнем Новгороде — речной туризм. К нам приезжают из тех регионов, где нет судоходных рек — Воркуты, Тюмени, Пензы, Владимира и так далее. Теплоходы Нижнего Новгорода — наша гордость.

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ИА REGNUM: Сейчас туристов в Нижнем Новгороде стало больше, чем до пандемии?

Большого потока туристов не было никогда. Большую их часть составляли путешествующие на теплоходах и люди останавливающиеся в гостиницах. Приезжают, например, несколько человек в командировки, а таких было немало, ведь Нижний Новгород один из крупных деловых центров России — их считают как туристов. А они вообще приехали по работе или на свадьбу к родственникам.

Нижний Новгород. Николай Тасоев © ИА Красная Весна

Поэтому точное количество туристов назвать сложно.

Сейчас приезжие есть только потому, что на Нижний Новгород заменяют зарубежные туры. Многие опасаются приезжать из-за новостей о количестве заразившихся коронавирусом в области.

Пандемия корректирует работу. Я впервые планирую поездки за неделю или две, раньше составляла планы на несколько месяцев вперед. Надеюсь, что со временем ситуация улучшится, а пока будем адаптироваться.