Челябинск, , 17:23 — REGNUM В Челябинской области граждане старше 50 лет и предпенсионеры осваивают новые профессии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Обучение идёт бесплатно по региональному проекту «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография». Его организует областная служба занятости. К 1 октября центры занятости заключили с работодателями уже 73 договора на обучение 1857 граждан.

В среднем обучение длится три месяца. Пожилые студенты обучаются сестринскому делу, получают навыки помощника воспитателя, оператора котельной, водителя автомобиля категории «В» и т. д.