Нью-Йорк, США, , 17:23 — REGNUM Каждая третья женщина в мире на протяжении своей жизни подвергается тем или иным формам насилия. Об этом заявил 1 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы выполнили не все амбициозные цели Пекинской декларации», — сказал Гутерриш, выступая на заседании Генассамблеи ООН высокого уровня, посвящённом 25-летию IV Всемирной конференции по положению женщин, состоявшейся в 1995 году в Пекине.

Глава Всемирной организации также заявил, что в отдельных регионах мира убийства женщин сопоставимы по масштабам с военными действиями. Так, по его словам, в 2017 году ежедневно в среднем 137 женщин были убиты членами своей cемьи.

В целом, по оценке ООН, женщина во всём мире на сегодняшний день обладают лишь 75% прав мужчин и до сих пор исключаются из процесса принятия решений в различных сферах, в том числе на международном уровне.

Генсек ООН также привёл оценку Всемирного банка, согласно которой для достижения гендерного равенства в мире с точки зрения объёма доходов на протяжении жизни может потребоваться ещё около 150 лет.